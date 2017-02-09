Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

IMF'nin Yunanistan'a yönelik raporlarının ülkenin yönetimi tarafından eleştirilmesi yönelik soru üzerine Lagarde, kurumunun değerlendirmelerini savundu.

Yunanistan'ın Avrupalı kreditörleri tarafından belirlenen mali hedefleri tutturamayacağını ve borç yükünün sürdürülemez olduğunu vurgulayan Lagarde, "Son raporumuzda, eleştirilere rağmen tüm dürüstlüğümüzle 'acımasız gerçeği söyleyiciler' olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla kemer sıkma önlemleri gerekli"

IMF, uzun süredir, ülkenin 2018'de Avrupalı kreditörlerin talep ettiği yüzde 3,5'luk faiz dışı bütçe fazlası önerisinin imkansız olduğunu öne sürüyor. Kurumun beklentilerine göre, Yunanistan mevcut reformlarla ancak gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,5 düzeyinde faiz dışı bütçe fazlasına ulaşabilir. IMF'nin dün yayınladığı yıllık değerlendirme raporunda, bu görüşler yinelenirken, Yunanistan'ın yüzde 3,5 faiz dışı bütçe fazlası için daha fazla kemer sıkma önlemleri gerektiği ancak bunun büyümeyi olumsuz etkileyeceği vurgulandı.