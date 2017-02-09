Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bütün üyeleri nezdinde başlattığı istihdam seferberliği çağrısına iş adamlarından çığ gibi destek geliyor. İnşaattan otomotive kadar birçok sektör, yatırımlarına devam edeceklerini ve yeni istihdam oluşturacaklarını açıklıyor.

İNŞAATTAN 200 BİN KİŞİ!

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım “Hedefimiz, konut satışında yüzde 10-15 civarında artış. Bu durum, sektörün istihdamını yüzde 10 artıracaktır. Bürokratik süreçlerin kısalması, yönetmeliklerle ilgili hakların sürekli hâle gelmesi gibi taleplerimiz de yerine gelirse, 200 bin ek istihdamın üzerine çıkarız” diye konuştu. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Ömer Faruk Çelik, sektörün yeni düzenlemelerle birlikte şevke geldiğini belirleterek “Ertelenen, bekleyen bütün projeler masaya gelecektir. Yeni büyüme hamlesiyle istihdam bu yıl en az yüzde 10 artar” ifadelerini kullandı.

SANKO VE AKFEN

Erdoğan’ın, konuşması sırasında, istihdama ilişkin diyalogda bulunduğu Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da, Türkiye’nin bu seferberliğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Konukoğlu “Bu yıl yüzde 5 istihdam sağlamayı düşünüyoruz. İŞKUR Müdürü’nü de aradım. Durumumuza göre de istihdama başlayacağız” dedi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise, şunları söyledi: Bu yılın ilk yarısında bin kişilik istihdam alanı oluşturduk. 2017 yılı için planladığımız 6 milyar TL’lik yatırım kapsamı dâhilinde de benzer bir istihdama imza atacağız.