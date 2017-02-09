Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2017, 14-17 Mart’ta Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek. Türkiye’nin fuarda 850’ye yakın kişiyle temsil edilmesi beklenirken, katılımcılar, son dönemde oluşan olumsuz algıyı düzeltmek ve yabancı yatırımcıları yeniden çekmek için büyük çaba gösterecek. 19 bin metrekarelik alanda düzenlenecek ve 23 bini aşkın ziyaretçinin katılması beklenen fuarda, 5 bin 300’den fazla yatırımcı ve finansal kurum yer alacak. Türkiye’nin MIPIM 2017’de toplam temsil alanı bin 800 metrekareye ulaşmış durumda. MIPIM’de milyar dolarlık projelerle şimdiden yerini alan şehirler ise Antalya, Balıkesir, Hatay, İstanbul ve Kocaeli oldu. Fuara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımı bekleniyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Aziz Torun, “Terör yalnızca Türkiye için değil, dünyanın geneli için bir risktir. Ancak Türkiye’nin olumsuz algıyı ortadan kaldırması için daha çok çalışması gerekiyor. MIPIM de buna destek olacak” dedi. MIPIM’in Türkiye temsilcisi Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da, “Türkiye zor bir yılı geride bıraktı. Böyle bir dönemde her zamankinden daha etkin varlık göstermeliyiz” diye konuştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise şunları söyledi: Beyoğlu Yatırımcılar Grubu olarak MIPIM’e çıkarma yapıyoruz. Çantamız projelerle dolu. Hayal satmaya gitmiyoruz. Mimarisi, mühendisliği ve şehirleşme konseptiyle Türkiye’nin en iddialı projelerini götürüyoruz.