Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Proje İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep’te toplam 6 bin aileyi kapsayacak, bir yıl sürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “Bu protokolden sonra talepleri almaya başlayacağız. Ayın sonuna kadar değerlendireceğiz, mart ayı itibarıyla da projenin fiilen uygulanmasına geçeceğiz. Temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan ilki, annenin geriye dönük asgari bir yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin iki asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam geliri üç asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük olan aileler üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Projenin maddi boyutu bin aile için yaklaşık 6 milyon. Bu ücretin yarısını İŞKUR olarak biz üstleniyoruz, diğer yarısını da paydaşlarımız üstleniyor” dedi.