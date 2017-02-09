Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Desiba Enerji, Alman ortağı J.v.G Thoma ile 30 milyon avroluk bu yatırımı Mersin’de hayata geçiriyor. Ekonomik seferberlik ilan edilen bugünlerde bu yatırımı yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Desiba Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkan Delikan “Geleneksellere göre yüzde 30 daha verimli ve uzun ömürlü güneş enerjisi panelleri üreteceğiz. Mersin’deki fabrikada ilk etapta yaklaşık 400 kişilik istihdam sağlayacağız. İlk yıl ciro hedefimiz, 110 milyon dolar” dedi. J.v.G Thoma Yönetim Kurulu Başkanı Hans Thoma ise “200’den 400 megavata kadar üretim sağlayacak modüller üreteceğiz ve bu imalatların üzerinde ‘Made in Turkey’ damgası olacak” diye konuştu.