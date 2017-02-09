Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell tarafından genç girişimcilerin parlak fikirlerini hayata geçirmek için kurulan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı en tatlı meyvelerini verdi. Şimdiye kadar 18 farklı girişimin kitlesel fonlama kampanyası başlattığı platforma 11 bin kişi 1 milyon 920 bin TL destek olurken, girişimciler projeleriyle melek yatırımcıların da radarına girmeyi başardı.

Arıkovanı’nın projesi olan ancak sermayesi bulunmayan girişimciler ile bu girişimlere destek olmak isteyenleri ortak bir noktada buluşturduğunu ifade eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Bugünün petrolü data, altını ise fikir. Stratejimizi datayı işlemek, şekillendirmek ve müşteriye ulaştırmak şeklinde kurguladık. Arıkovanı bu anlamda çok önemli bir görev üstleniyor. Arıkovanı’yla girişimcisinin elinde sermaye olmadığı için bir kenarda prototip olarak bekleyen yenilikçi teknolojik ürünlerin, maddi kaynak bulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yani bir kişiden 1 milyon dolar almak yerine bir milyon kişiden 1 dolar alma mantığıyla çalışıyor. Ayrıca bize gelen projelerin paketinin alınmış olması gerekiyor” dedi. Platformun kısa sürede önemli adımlar attığını belirten Terzioğlu “11 bin destekçiyi, girişimcilerle buluşturan Arıkovanı’nda, şimdiye dek 1 milyon 920 bin TL değerinde bir fon oluşturuldu. 18 teknoloji girişiminin kitlesel fonlama kampanyası başlattığı platformda, şu ana kadar 9 proje fon hedefine ulaşarak başarılı oldu. Kaynak sağlama oranı yüzde 75’ye ulaştı. Arıkovanı sayesinde dünya çapında ürünlere imza atılacağına inancımız tam” diye konuştu.

2 BİN 708 PROJE BAŞVURDU

Arıkovanı’na bugüne kadar 2708 proje başvurusu yapılırken 18 proje kabul edilerek kampanya başlatıldı. Projeler arasında yer alan Outliers Akıllı Not Defteri, 40 bin TL’ye ihtiyacı varken toplam 339 bin 773 TL destek alarak hedefinin 8 katına ulaştı. Özel kalemi ve mobil uygulamasıyla ile kullanılabilen Outliers Akıllı Not Defteri mikrodalga fırına koyulduğunda 70 saniye içerisinde tüm yazılar siliniyor. Buzdolabına koyulduğunda da silinen yazılar geri geliyor. Böylece defteri defalara kullanmak mümkün oluyor. Görme engellilere özel akıllı baston WeWalk ise hedefine en hızlı ulaşan girişim oldu. YGA’da geliştirilen ve Vestel tarafından hayata geçirilen WeWalk, 289.971 TL destek topladı. Bilimi özgün deneylerle sevdirmeyi amaçlayan Twin Bilim Kiti ve PEGGYMATIC pati yıkama cihazı da aradığı desteği Arıkovanı’nda buldu. Ayrıca Alya 3D Yazıcı, tak-çalıştır akıllı yaşam sistemi Bean, otizmli çocuklar için geliştirilmiş eğitim uygulaması Otsimo, çocuklar için eğitici artırılmış gerçeklik ürünleri tasarlayan Zchool, akıllı bebek ve bakıcı izleme servisi Invidyo, Arıkovanı’nda aldıkları desteklerle başarıyla fonlandı ve yatırımcıların ilgisini çekerek ilk yatırımlarını almayı başardı. Projelere destek melek yatırımcılarla birlikte 5 milyon liraya ulaştı.

Sistem nasıl işliyor?

Teknolojik girişimleri destekleyen Arıkovanı’na başvurular, platformun web sitesi ya da uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Arıkovanı, girişimcilerin ilk müşterilerini bulup, onlara fon desteği sağlıyor. Ödül bazlı kitlesel fonlama yöntemiyle çalışan platforma gelen prototip aşamasındaki ürünler, Turkcell tarafından sunulan pazarlama ve mentorluk desteğiyle vitrine çıkıyor. Turkcell, aynı zamanda girişimcilerin ilk müşterisi olarak ürünleri için ön sipariş de veriyor. Girişimler, hazırlık aşaması ardından Arıkovanı’nda 60 gün süreyle vitrinde kalıyor ve bu sürede belirledikleri hedefe ulaşmaya çalışıyor.