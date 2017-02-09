Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reel kesimin yanı sıra, hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından da sıklıkla eleştirilen bankaların faiz geliri her geçen gün artıyor. Türk bankacılık sektörü, geçen yıl sadece kredi ve kredi kartı faizinden 194 milyar 732 milyon lira gelir elde etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, söz konusu rakam, 2015’te elde edilen yaklaşık 164 milyar 140 milyon liralık faiz gelirine kıyasla 30 milyar 592 milyon lira artış göstermiş oldu. Söz konusu rakamın da 39,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar lirası kredi kartlarından alınan faizler, 19,4 milyar lirası taksitli ticari kredilerden alınan faizler ve 91 milyar 174 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden elde edildi.

ONLAR DA KAZANDIĞININ YARISINI FAİZE VERDİ

BDDK verilerine göre, bankaların 2016 sonu itibarıyla faiz giderleri de 103 milyar 389 milyon lira oldu. Yani, faizden yaklaşık 195 milyar lira gelir elde eden bankalar, bunun yarısından fazlasını, kaynak sağlamak için aldığı kredilere ödedi. Bankalar, 74 milyar 178 milyon lirayı mevduata öderken, 10 milyar 674 milyon lirayı, diğer bankalardan aldığı kredilere, 1 milyar 75 milyonunu da para piyasaları işlemlerindeki faize verdi. Menkul kıymetlere 6,9 milyar, repo işlemlerine de 9,2 milyar lira faiz ödedi.

Bankalar, diğer bankacılık hizmetlerinden 23,1 milyar lira kazanırken, personel giderne 22,2 milyar lira ödedi.