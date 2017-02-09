Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan doğalgazını Türkiye’ye getirip, ardından Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP projesi için Dünya Bankası’ndan 400 milyon dolarlık destek geldi. Projenin finansmanında kullanılan kredi, 5 yıl geri ödemesiz, 19 yıl vadeli olacak. Dünya Bankası’nın finansmanı hariç olmak üzere, diğer uluslararası kuruluşlar da projeye 2,4 milyar dolarlık kredi desteği sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sadece Dünya Bankası’nın değil, diğer finansörlerin katkısıyla 3 milyar dolarlık bir paketi 2017 yılı içerisinde hayata geçireceklerini söyledi. Atılan imzaların sadece enerji piyasaları değil, ekonomi ve finans piyasaları için de çok önemli olduğunu söyleyen Albayrak “TANAP’ın neredeyse 3’te ikisini geçtik. Artık seneye inşallah açılışını yapacağımız, ilk gazı sisteme, devreye alacağımız bir döneme doğru giderken, bu projenin uluslararası finansman noktasında önemli bir ayağı olan Dünya Bankası ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalıyoruz. Türkiye’nin böyle bir finansman paketiyle 2017’ye güzel bir başlangıç yapması, ekonomimiz açısından çok önemli. Ama ben bugün burada piyasalar açısından bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. Enerji çerçevesinde ekibimizin sadece Dünya Bankası değil uluslararası yatırım bankaları noktasında yürüttüğü enerji projeleriyle ilgili yaklaşık 3 milyar dolarlık bir finansman paketini 2017 itibarıyla inşallah hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Albayrak, bu yıl yüzde 49,3 ile elektrik üretiminde yerlilik oranında önemli bir başarıya imza atıldığını ifade ettiği konuşmasında, yerli kömür dışında güneş ve rüzgârda da çalışmalarımız var. Güneşte önümüzdeki hafta ilk adımı atacağız. Yılın ilk yarısı bitmeden rüzgârda da önemli bir adım daha atacağız” diye konuştu. Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller de diğer kuruluşlardan projeye 2,4 milyar dolar kredi desteği sağlanacağını belirterek “Dünya Bankası Türkiye’ye son 10 yılda 6 milyar dolarlık finansman sağladı. Türkiye önümüzdeki dönemde de kilit partnerlerimizden olacak” diye konuştu.

Tuz Gölü’nde ilk gaz depolanıyor

Son dönemde Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğini sağlamak için attığı adımları da hatırlatan Albayrak, “Cuma günü Tuz Gölü Depolama Tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz. Türkiye, kaynak çeşitliliği ve büyük projeler noktasında bir tarafta TANAP, diğer tarafta Türk Akımı, diğer boru hattı projeleri ve Doğu Akdeniz gazının Türkiye ve ardından Avrupa’ya ulaştırılması noktasındaki projelerin en güçlü destekçisi ve tarafı olmaya devam ediyor ve edecek” dedi.

İlk gaz 2018 Haziran’ında

1850 kilometrelik TANAP’tan ilk gaz Türkiye’ye 2018 Haziran’da verilecek. Proje, 2020’de Avrupa’ya gaz sağlayacak. TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırından başlayarak; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne’den geçerek Yunanistan sınırına ulaşacak.

Hakkâri’ye doğalgaz için ihale sonuçlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 64,8 milyon lira olan Hakkâri Doğalgaz Boru Hattı yapım ihalesine, en düşük teklifi 53 milyon 900 bin lirayla Vemak İnşaat Taahhüt şirketi verdi. HES-Line Group ortaklığının 58,7 milyon, Ana-Kent ve Çolakoğlu’nun 63 milyon 63 bin 74 lira teklif ettiği ihale 203 bin 803 metre hattı içeriyor. Proje 720 günde tamamlanacak.