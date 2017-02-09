Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Güne, TL karşısında 3,7180 seviyesinden başlayan dolar, düşüşe geçti.Parite, düşüşe geçerek 3,70'in altına indi. Kur, şu sıralarda ise 3,6995 düzeyinden işlem görüyor.

Piyasalar turu

15:05 BIST'te daha fazla yükseliş için 10 yıllık faizde düşüş aranıyor

BIST100 endeksi bugün 88 bn 874'e kadar yükseldikten sonra son durumda 88 bin 400'de. VIOP30 ise 108 bin 975'te.

Şeker Yatırım, "BIST'te yükselişin güçlendirmesi için şuan yüzde 10,93 seviyelerinde olan yurtiçi 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün yüzde 10,80 seviyesi altına doğru devam etmesi gerekiyor. Faizlerde düşüş olmadan yükselişler kısa vadeli kar satışı fırsatı olarak takip edilmelidir" diyor.

Bizim Menkul de benzer şekilde "Endeksteki yükselişin devamı için 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde endeksteki yükselişler kar satışlarına dönüşebilir." değerlendirmesinde bulunuyor.

10 yıllık tahvil faizi düne göre 1 baz puan düşüşle yüzde 10,90 seviyesinde. Geçtiğimiz hafta başında yüzde 11,34'ü görmüştü.

Bugün TEB Yatırım da değerleme hedeflerine kalan sınırlı potansiyele işaret ederek kar realizasyonu önermişti.

Döviz piyasasında ise 3,6871'e kadar gerileyen Dolar/TL son durumda 3,6990'da. Euro/TL 3,9550 ve Sterlin/TL ise 4,6490

14:27 HSBC Portföy Yönetimi: TCMB Başkanın açıklamasının dolar kuru üzerinde etkisi kalıcı olmayabilir

"Merkez Bankası Başkanı'nın sıkılaştırmanın enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme görülene kadar mevcut para politikası duruşunun devam edeceğini belirtmesi lirada etkili olmuş görünüyor.

Piyasalarda liraya dair temel kaygılardan birisinin Merkez Bankası'nın lira yeterince kuvvetlenmeden bankacılık sisteminin ortalama fonlama maliyetini düşürmek için likidite koşullarını gevşetebilecek olması olduğunu hatırlatalım. Bugünkü açıklamayla Merkez Bankası Başkanı yatırımcılara bu konuda kaygılanmayın diyor.

Fakat TCMB Başkanı'nın bu ifadesi yeni değil. Enflasyon raporunun tanıtım toplantısında da Merkez Bankası Başkanı benzer bir mesaj vermişti. Bu nedenle, EM para birimlerinde pozitif seyrin derinleşmediği bir ortamda Merkez Bankası'nın açıklaması lira üzerinde kalıcı bir etki bırakmayabilir."

13:19 Dolar/TL yeniden 3,70'in altına geriledi

Bugün en yüksek 3,7252'yi test eden Dolar/TL şu sırada 3,70 altını test etti. Bankalararası piyasada 3,6987'den kotasyon geçti. 8 Şubat 20:59'dan bu yana kur 3,70 üzerinde seyrediyordu.

13:00 Timothy Ash: Yılın başındaki volatilitede sorunun bir kısmı faizlerin çok düşük olmasıydı

Londra'da TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın konuşma yaptığı toplantının katılımcılarından biri de BlueBay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash. Ash'in toplantı sırasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Çetinkaya Londra'da hala para politikasının enflasyon gevşeme sinyalleri gösterene kadar uzun bir süre sıkı kalacağına inandırmayı deniyor. Ancak hala son sıkılaştırmanın devam edeceğine ve ülkenin neden bu denli karmaşık bir para politikası karmasına ihtiyaç duyduğuna ikna olmuş değilim.

Çetinkaya, yılın başındaki döviz oynaklığının temel nedenlerden kaynaklanmadığını belirtise de sorunun bir ksımının faizlerin o dönem çok düşük olmasından kaynaknaldığını söyleyebilirim."

Ash, daha önce Türkiye'yi hala cazip kılan 10 faktör sıralamış ve "Referandum sonrasında politik istikrarın devam etmesi durumunda Dolar/TL 3 seviyelerine doğru gerileyebilir" demişti.

11:50 Swap ihalesinde talep yine miktarın altında

TCMB, bugünkü swap ihalesini 1 milyar TL'den açarken faizleri TL'de yüzde 11 ve dolarda yüzde 0,75 olarak korudu. Talep ise 430 milyon dolar geldi; dün de yine 1 milyar TL'lik swap ihalesi açılmış talep 275 milyon dolar olmuştu.

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, bu durum ilk belirginleşmeye başladığı sırada yaptığı bir değerlendirmede, "Talepteki düşüşte hem piyasadaki TL sıkışıklığının Merkez Bankası’na verilebilecek TL miktarını azaltması hem de swap piyasasında haftalık faizin swap ihalesinde TCMB’nin TL borçlandığı seviyeye yaklaşmasının etkisi olduğunu düşünüyoruz" demişti.

11:45 TL varlıklarda son durum

Dolar/TL 3,7110'da

BIST100 yüzde 0,47 değer kazanıyor; endeks 88 bin 657'de.

VIOP30 ise 109 bin 250'de yüzde 0,37 yukarıda.

2 yıllık gösterge tahvil yüzde 11,40'ta; artış dünkü kapanışa göre 2 baz puan.

Şu sırada BIST100'de en çok yükselen 5 hisse Koza Altın, Koza Anadolu Metal, İpek Enerji, Migros ve GSD Holding.

09:35 Emtialar bu sabah nasıl fiyatlanıyor?

Petrol fiyatları ABD'deki petrol stoklarında beklenmedik düşüş ardından bu sabah Asya'da değer kazanıyor.

Brentin varili yüzde 0,51 primle 55,40 dolarda. ABD ham petrolü ise 52,58'de yüzde 0,46 yükselişte.

Altın ise 1242 dolar/ons seviyesiyle düne göre yüzde 0,25 değer kazanıyor.

Bu sabah emtia vadelilerinde en çok yükselen dün de olduğu gibi kereste. Kereste fiyatları yüzde 2,76 primli.

İki gündür en çok düşenler arasındaki kakaonun yerini ise bu sabah "besi sığırı" alıyor. Vadeli piyasada "besi sığırı" yüzde 1,75 düşüyor.

09:30 Borsa ve VİOP'ta bugün ne bekleniyor?

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne 100 puan yükselişle 109 bin 100 seviyesinden başladı.

BIST100 endeksi ise 4,6 milyar TL işlem hacmi görerek yüzde 0,88 yükselişle 88 bin 249'dan dünkü seansı tamamlamıştı.

Yatırım Finansman, "Bu güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste 88 bin 400'ü ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Saatlik grafiklerde bazı göstergelerin aşırı alım seviyelerinde olması gün içi kâr satışları açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle gün içi al-sat amaçlı açılacak pozisyonlarda 88 bin 400 seviyesinin geçilmesi beklenmeli. Bu direncin aşılması durumunda ise 89 bin 500 seviyesi hedef olacaktır. Endekste 87 bin 700 ve 87 bin seviyeleri ise gün içi ilk destekler olarak izlenebilir." diyor.

YF'nin VİOP BIST30 endeks kontratına yönelik değerlendirmeleri ise şöyle:

"Sözleşmede 109 bin 200'ü ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Gün içi hareketlerin güç kazanması için ilk etapta bu seviye aşılmalı. Aksi halde sözleşmede gevşeme eğiliminin arttığını görebiliriz. 109 bin 200'ün üzerinde yükseliş hareketi ivme kazanacağından bu seviyenin üzerinde gün içi uzun pozisyonlar açılabilir ve sırası ile 109 bin 600 ve 111 bin seviyeleri üst dirençler olarak hedef alınabilir. Sözleşmede 108 bin 500 ve 108 bin 200 ise gün içi ilk destek konumunda olacaktır."

09:20 Pariteler ne durumda?

Haftaya 99,63'ten başlayan Dolar Endeksi, dün 100,72'yi test ettikten sonra şu sırada 100,32'de. Hafta başında yüzde 2,48'i gören ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 2,3248'e kadar gerilemesinin dolarda daha fazlayukarı yönü sınırladığı belirtiliyor.

Önemli para birimlerinin dolar karşısındaki değerlerine bakıldığında Yeni Zelanda Doları öne çıkıyor. Yeni Zelanda Doları, ABD Doları karşısında yüzde 0,84 değer kaybediyor.

Yeni Zelanda Doları'nın değer kaybında Merkez Bankası'nın para politikası duruşunu piyasadaki faiz artırımı beklentilerinin tersine bir süreliğine genişlemeci olarak ilan etmesi etkili. Para biriminin değer kaybetmesini istediğini de belirten MB, 2019'a kadar faiz artırmayacakları yönünde sinyal verdi.

Diğer taraftan Dolar/Yen 112,20'de. Yen dolar karşısında yüzde 0,24 değer kaybediyor.

Euro/Dolar 1,0683'te. Parite yüzde 0,14 düşüşte

Sterlin/Dolar 1,2515 ile yüzde 0,17 düşüşte.

09:07 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL'de geçen hafta başında Ftich'in not indirimi ardından "beklenti- gerçekleşme" denklemi üzerinden gelen iyimserlikle hızlanan düşüş Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinde düşük ücretlerin faiz artırım beklentilerini baskılamasıyla devam etti.

27 Ocak'ta 3,91 üzerini test eden Dolar/TL bu haftanın ilk işlem gününde 3,6612'ye kadar geri çekildi. Salı günü ise yön yeniden yukarı döndü ve 3,75'in üzeri test edildi. Analistler dolardaki küresel yükselişin son yukarı yönlü harekette etkili olduğunu belirtirken kur dolar endeksindeki harekete paralel dün bir kez daha gevşedi.

3,70 altını test eden Dolar7TL bu sabah en düşük 3,7068'i gördü ve şu sırada 3,7190'da.

Euro/TL 3,9762'de ve Sterlin/TL 4,6570

ABD'de işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF'i dün yüzde 2,10 değer kazanarak yüzde 0,61 düşen Gelişen Piyasalar ETF'ten pozitif ayrıştı.