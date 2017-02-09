Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İhracatçı Eğilim Anketi 2016 4’üncü Çeyrek Gerçekleşme ve 2017 1’inci Çeyrek Beklenti Sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yıl sonu dolar beklentisi 3,83, euro tahmini 4,03 oldu. İlk çeyrek için dolar beklentisi 3,73, euro beklentisi 4,01 olurken 2017 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,3 olarak tahmin edildi.

Büyükekşi’nin açıklamalarına göre yılın son çeyreğinde yeni pazarlara girdiğini açıklayan firmaların sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 38 seviyesinde gerçekleşti. Her 3 ihracatçıdan bir tanesi yeni pazarlara girdi.

Yatırım ve istihdam konusunda yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşen yatırımlarda ihracatçıların yüzde 60’ının Türkiye’nin geleceğine güvendiğini ve yurt içindeki yatırımlarını artırdı. Yüzde 30’u ise yurt dışındaki yatırımlarını artırdı .Yurt içinde en büyük yatırım yüzde 40 ile tesislerin modernizasyonu dalında.

"300 BİN İSTİHDAMA TALİBİZ"

İstihdam ile ilgili 2017 yılının ilk çeyreğinde ihracatçı firmalarıN yüzde 29’u yeni istihdam artışı sağlayacaklarını belirtti. Büyükekşi, "İnşallah iki, üç ve dördüncü çeyreklerde daha fazla istihdam bekliyoruz. İlave bir milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. Biz de bunun 300 binine talibiz" dedi.

Piyasa beklentilerine gelecek olursak; Ocak-Mart döneminde dolar kuru beklentisi ihracatçıların 3,73, yıl sonu için ise 3,83. Euro beklentisi Ocak-Mart dönemi için 4,01 yıl sonu beklentisi 4,03. Enflasyon oranı beklentisi 10.6. Merkez Bankası politika faiz yıl sonu beklentisi 9,25, büyüme beklentisi ise yıl sonu 3,3 oldu”.