Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergisini düzenli ödeyen mükellefe yüzde 5 indirim geliyor. Torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.



Teklife göre indirim finans, sigortacılık ve bankacılık sektörlerini kapsamıyor.



Mükellefin indirimin yapılacağı yıl ve ondan önceki iki yılda düzenli beyanname vermiş ve vergisini gününde ödemiş olması gerekecek.



İndirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak ve diğer vergilerden mahsup edilebilecek.



Teklife göre, iş yeri veya konutu dövizle satın alan, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancılar KDV'den muaf tutulacak.



16 maddelik teklifte, esnaf ahilik sandığının da kurulması da yer alıyor. Prim ödemesi zorunlu olacak.



Sandık primi, prime esas günlük kazançları üzerinden alınacak. Yüzde 2'sini esnaf yüzde birini devlet karşılayacak.



Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, primleri ile devlet payı iade edilmeyecek.



Esnafın, ahilik sandığından alacağı aylık, brüt asgari ücretin yüze 80'ini geçemeyecek



Teklifle genel sağlık sigortası prim borçları yeniden yapılandırılıyor .



Gelir testine hiç başvurmayanlar, 12 ay içinde başvuru yaparsa primler o tarihten itibaren alınacak gecikme cezasından vazgeçilecek.



Prim borçları yeniden hesaplanacak.



Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşayan anne baba eş ve çocukları da genel sağlık sigortalısı sayılacak.