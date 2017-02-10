Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 118,06 puan (yüzde 0,59) yükselişle 20.172,40 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,20 puan (yüzde 0,58) artışla 2.307,87 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,73 puan (yüzde 0,58) değer kazanarak 5.715,18 puana yükseldi.

Böylece, her üç endeks tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak günü tamamlamış oldu.

Beyaz Saray'da havayolu şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelen Trump, "Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız." ifadesini kullandı.