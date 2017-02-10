Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

World Tourism Forum (WTF), Nielsen Media işbirliğiyle 'Tourism 100' raporunu açıkladı. Sektörde bir ilk olan rapor, 100 ülkeden, borsaya kote olmuş şirketlerin ciroları baz alınarak hazırlandı. Havayolu şirketleri, otel, acente ve tur operatörlerinin kategorilendirildiği raporda, Türk Hava Yolları (THY), Havayolları Top 40 listesinde, dünyanın en büyük ilk 20 şirketi arasına girerek 18'inci oldu. Tüm kategorilerin yer aldığı Top 100'de ise dünya devlerini geride bırakarak 23'üncü sıraya oturdu. Ülke bazlı Top 10 araştırmasının da yer aldığı raporda, Türkiye turizm reklamları araştırmasında Belçika, Norveç gibi ülkeleri geride bırakarak 6'ncı sırada yer aldı. Turizm reklamlarında en yüksek harcamayı yapan ülke ise Amerika oldu.

75 MİLYON $'LIK HACİM OLUŞTURACAK

Türkiye'de yapılan turizm reklam harcamalarında ise ilk sıraya ETS Tur oturdu. THY'nin ikinci sırada yer aldığı raporda, Pegasus üçüncü oldu. Bu sıralamayı Atlas Global ve Jolly Tur takip etti. WTF Başkanı Bulut Bağcı, World Tourism Forum Global Meeting'in 16-18 Şubat'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini hatırlattı. Bağcı, "Turizmin öncü firmalarını böylesine ciddi bir analizle açıklamak 2017 vizyonumuz için gerçekten belirleyici bir etken olacak. Özellikle THY gibi bir markanın ilk sıralarda yer alması hepimiz için memnuniyet verici" dedi. Bağcı, World Tourism Forum Global Meeting etkinliğinin 75 milyon dolarlık hacim oluşturacağını kaydetti.

SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK

NIelsen Medya Genel Müdürü Erdem Tolon, "World Tourism Forum için gerçekleştirdiğimiz araştırma neticesinde turizm sektörünün en büyük firmalarını hem cirosal hem de reklam yatırımları bazında tespit ettik. Ciro bazında yaptığımız araştırmayla turizm sektöründe dünyanın en yüksek ciroya sahip 100 şirketini belirleyerek en büyüklerin kimler olduğunu saptadık. Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere 10 farklı ülkede turizm reklam harcamalarını inceledik. Araştırmamızın sektöre ciddi katkı sağlayacağını düşüyoruz" diye konuştu.