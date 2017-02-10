Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji devlerinin üretimi yeniden ABD'ye getirmesi yönünde özellikle seçim döneminde yaptığı açıklamalar ile gündemi sallayan Trump'ın elini güçlendirecek karar Intel'den geldi. Dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Intel'in CEO'su Brian Krzanich, şirketin ABD'ye 7 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.

Söz konusu yatırım ile Intei ABD'nin Arizona eyaletinde bir fabrika kuracak. Aynı açıklamaya göre, söz konusu fabrika bölgede 3 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Intel'in bu kararından sonra Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan Trump, Krzanich'e teşekkür mesajını yine bu platform üzerinden paylaştığı mesajı ile duyurdu.

Amerikan CNBC kanalına açıklamalarda bulunan Krzanich, fabrikanın adının 'Fab 42' olacağını açıkladı, yatırımın 3 ila 4 yıl içinde yapım aşamasına geçeceği görüşünü dile getirdi.

TRUMP'IN VİZE KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Peki geçtiğimiz günlerde Trump'ın geçici seyahat yasağına karşı Google, Facebook, Apple ve Microsoft'un yanında yer alarak Trump'ın vize kararnamesinin ekonomiye zarar vereceğini duyuran şirketlerden biri olan Intel'in bu ani karar değişikliğinin anlamı ne?



KARARI ÇALIŞANLARINA ATTIĞI E-POSTA İLE SAVUNDU

Kararın ardından Intel çalışanlarına bir elektronik posta gönderen Krzanich, söz konusu kararı şu ifadeler ile savundu:

"Biriyle aynı fikirde olmadığımızda arkamızı dönüp gitmeyiz. Biz vize yasağının da arasında olduğu kilit konularda fikrimizi beyan etmek için konuşmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz."

Aralarında Microsoft, Apple, Facebook, Intel ve Google gibi teknoloji devlerinin de bulunduğu 97 Amerikan şirketi Başkan Donald Trump'un vize ambargosuna itiraz etmiş, San Francisco'daki bir mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde Başkan Trump'un 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına koyduğu geçici ABD'ye giriş yasağına karşı çıkılmıştı.