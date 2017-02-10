Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Microsoft Türkiye’nin Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan, patent kanunu ile ilgili olarak “Uzun süredir takip ettiğimiz bir konuydu. Kanunlar çok önemli, şimdi uygulamaları merakla bekliyoruz. Kendi ürünlerimizin piyasadaki mülkiyet hakları çerçevesinde, daha uygun kullanımını görme şansımız olsun” dedi. 15 Şubat’taki Microsoft Ankara Zirvesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan, şunları söyledi: Firma olarak siber güvenlik alanına çok önem verdik, bu alanda yıllık 1 milyar dolar harcama yapıldı. 2015’in son çeyreğinde Türkiye’deki kötü amaçlı yazılım bulaşma oranı, yüzde 42,6 oldu. Bu, dünya ortalamasından yaklaşık 2,5 kat daha yüksek. Önceki çeyrekte ise bu rakam, yüzde 32,6 idi. Siber saldırılar küresel düzeyde artış gösterdi. Bu tehditlerle beraber, lisanslı kullanım ve güncel yazılımlar herkesin öncelikli konularından biri hâline geldi. Office uygulamasının fiyatı, günlük bir simit parasına denk geliyor ve oldukça makul.