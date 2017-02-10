Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Dünya turizmine yön veren liderleri buluşturan “World Tourism Forum Global Meeting” 16-18 Şubat’ta İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek forum, dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda sektör yöneticisini, yatırımcısını ve siyasileri bir araya getirecek. Forum kapsamında sektörün en iyileri “World Tourism Awards” töreninde ödüllendirilecek. “Turizmin Davos’u” olarak bilinen etkinlik, zor bir yılı geride bırakan Türkiye için oldukça büyük öneme sahip. Forumda, Türkiye’nin turizmde barındırdığı fırsatlar anlatılacak ve bu toprakların turistler için oldukça güvenli bir bölge olduğu vurgulanacak. Zuckerberg Media’nın kurucusu Randi Zuckerberg, İngiltere Dışişleri eski bakanı ve International Rescue Committee’nin Başkanı David Miliband, Tony Blair’in Başbakanlığı süresinde İçişleri ve Dışişleri Bakanı olan Jack Straw ve Visit Stockholm Ceo’su Thomas Anderson, foruma katılacak ünlü isimler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin tanıtımı için bu yıl sosyal medya fenomenleri de foruma davet edildi. 100’ü aşkın ‘blogger’ın yanı sıra, 17 milyondan fazla takipçiye sahip illüzyonist Zach King de foruma gelecek. World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı, “Bu forum, ekonomiye 75 milyon dolarlık bir ivme kazandıracak. Ülke tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz ve bu buluşmada sosyal medyanın etkisini de göz önünde bulundurduk. Yaşanan terör olayları sebebiyle Türkiye’ye dışarıdan bakış açısı oldukça farklı. Milyonlarca takipçiye sahip fenomenler İstanbul’a gelecek. Ülkemizin oldukça çekici olduğunu görecekler ve onların da paylaşımlarıyla, Türkiye hakkındaki olumsuz algıları düzelteceğiz” diye konuştu.