Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine, 300 bin kişi ile en büyük desteği vereceklerini açıkladı. Büyükekşi, “Milli seferberliğin ana aktörleri olacağız. Başbakanımız, ayrılan 12 milyar TL’lik kaynağı bizlere sundu. Biz de ihracatçılar olarak ‘varız’ diyoruz. İlave 1 milyon yeni istihdam seferberliğine tüm gücümüzle katılacağız. Ben kendi firmamda, 2 bin ek istihdam ile destek vereceğim. Geçen yıl 142,6 milyar dolar olan ihracatı, bu yıl 155 milyar dolar yapma hedefimiz var. Geçen yıl 67 bin olan ihracatçı firma sayısının da bu yıl 70 bine, yine geçen yıl 3 milyon 80 bin olan istihdamımızın, bu yıl 3 milyon 400 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Yani ihracatçılar olarak 1 milyon yeni istihdamın yüzde 30’una talibiz” diye konuştu. İhracatçı Eğilim Anketi Beklentilerini de açıklayan Büyükekşi, “İlk çeyrekte dolar beklentisi 3,73 iken, avro beklentisi 4,01 TL... Yıl sonunda ise dolar beklentisi 3,83 olurken, avro beklentisi 4,03 TL şeklinde” dedi

50 BİN KİŞİ DE ‘MOBİLYA’DAN

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin etkisiyle yıl sonuna kadar 50 bin kişiye ek istihdam için planlama yaptıklarını söyledi. Güleç, şunları söyledi: Cumhurbaşkanımızın istihdam politikasını destekliyoruz. Gerçekten mobilya sektörü, emek yoğun bir sektör. Bizim tek derdimiz, daha fazla insan çalıştırmak. Zaten dolaylı olarak 500 bin kişi istihdam eden bir sektörüz. Bir süre önce hayata geçirilen KDV indirimi sektörü olumlu yönde etkileyecek. Alışverişe hareket getirecek. Bu da ek istihdamı destekleyecek.