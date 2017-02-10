Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikirtepe’de toplam 5 adada çalışmalarını yürüten Teknik Yapı, yeni projesi Uplife Kadıköy’ü satışa çıkardı. Uplife Kadıköy ile Fikirtepe’de ilk kez 100 ay sıfır faizle satış yapılacak. Teknik Yapı bünyesinde hayata geçecek kampanyanın yanı sıra projede 240 ay vade ve 0,79 faiz imkânı da sunuluyor. Uplife Kadıköy, Teknik Yapı’nın bölgedeki Concord projelerinden sonra üçüncü adasında yükselecek. 16 bin metrekarelik alanda bulunan projede, 830 rezidans daire ve 20 ticari ünite yer alacak. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ve Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım’ın tanıttığı projede daire büyüklükleri, 57 metrekare ile 130 metrekare arasında değişirken, daire fiyatları 484 bin liradan başlıyor. Umut Durbakayım, proje değerinin 1 milyar lira olacağını açıkladı. Toplam 2 bin 500 ön talep alan projenin ortalama metrekare birim fiyatı 9 bin lira olarak belirlendi. Lansman boyunca metrekare fiyatı 7 bin 500 lira olacak projede, lansman dönemi boyunca yüzde 5 indirim uygulanacak ve peşin alımlarda ise yüzde 12 indirim sunulacak. Uplife Kadıköy projesinin Aralık 2019’da teslim edilmesi planlanıyor.