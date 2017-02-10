Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi 289,70 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 1,53 ile madencilik oldu. Dün yükselişle başlamasına karşın gün içinde 87.846,48 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gün içinde döviz kurundaki gerilemeden bulduğu destekle yükselişe geçti. En yüksek 89.005,48 seviyesine kadar ulaşan endeks, günü yüzde 0,66 değer kazancı ile 88.830,21 puandan tamamladı.