Açılışta BIST 100 endeksi 289,70 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 1,53 ile madencilik oldu. Dün yükselişle başlamasına karşın gün içinde 87.846,48 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gün içinde döviz kurundaki gerilemeden bulduğu destekle yükselişe geçti. En yüksek 89.005,48 seviyesine kadar ulaşan endeks, günü yüzde 0,66 değer kazancı ile 88.830,21 puandan tamamladı.
Borsa güne yükselişle başladı
10.02.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 89.119,90 puandan başladı.
Etiketler : borsa,
445774 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/445774.aspx
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