Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, terörden zarar gören işveren ve esnafın prim borcuna dair açıklama yaptı.Bağlı, "Geçen yıldan kalan ve bu yıl vermek zorunda olduğunuz primler 2 Mayıs'a kadar ertelenmiştir. Bu tarihe kadar işveren ve esnaf borcunu ödeyebilir. Borcun hemen ödenmesi konusunda sıkıştırmıyoruz." dedi.