Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, terörden zarar gören işveren ve esnafın prim borcuna dair açıklama yaptı.Bağlı, "Geçen yıldan kalan ve bu yıl vermek zorunda olduğunuz primler 2 Mayıs'a kadar ertelenmiştir. Bu tarihe kadar işveren ve esnaf borcunu ödeyebilir. Borcun hemen ödenmesi konusunda sıkıştırmıyoruz." dedi.