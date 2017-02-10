Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, terörden zarar gören işveren ve esnafın prim borcuna dair açıklama yaptı.Bağlı, "Geçen yıldan kalan ve bu yıl vermek zorunda olduğunuz primler 2 Mayıs'a kadar ertelenmiştir. Bu tarihe kadar işveren ve esnaf borcunu ödeyebilir. Borcun hemen ödenmesi konusunda sıkıştırmıyoruz." dedi.
Başkan açıkladı! 2 Mayıs'a kadar borçlar ertelendi
10.02.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
SGK Başkanı Bağlı, terör mağduru esnafın prim borçlarının 2 Mayıs'a kadar ertelendiğini açıkladı.
Etiketler : SGK,
445898 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/445898.aspx
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