Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Societe Generale'nin Londra merkezli Stratejisti Phoenix Kalen Perşembe günü yayımladığı raporda, Euro/TL kurunda 3.5478 hedef ile "taktiksel" kısa pozisyon alınması tavsiyesinde bulundu. Kalen, Merkez Bankası'nın teyakkuzda olmasının önümüzdeki haftalarda Türk lirasının kademeli toparlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Kalen, Türk lirasındaki yüklü kısa pozisyonlanmanın çözülmesinin de Türk lirasına yardımcı olabileceğini söyledi. Raporda, Merkez Bankası'nın Türk lirasına istikrar kazandırma çabalarının "somut sonuçlar doğurduğu" belirtildi.

Merkez Bankası'nın yükselen ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, genişleyen faiz koridoru, TL deposu karşılığı Döviz deposu ihalelerinin TL'deki volatiliteyi ve "biriken enflasyonist baskıların açıkça kabullenilmesini" yavaşlattığı ifade edildi.

Kalen, euronun Fransa seçimleri öncesindeki süreçte düşük performans göstermesinin muhtemel olduğunu belirtirken, 2-3 aylık bir işlem evreninde Euro/TL kurunda 3.5478 hedefle kısa pozisyon önerisinde bulundu. Kalen, zarar kesme seviyesi olarak 4.0997'yi işaret etti.

MORGAN STANLEY'İN EURO/TL HEDEFİ: 3.65

Morgan Stanley analisti Hans Redeker ve diğer analistlerin Perşembe günü kaleme aldığı raporda, Euro/TL kurunda 3.65 hedefle kısa pozisyon önerisinde bulunuldu. Redeker, başta emtia para birimleri olmak üzere diğer yüksek getirili carry trade para birimlerine göre Türk lirasındaki pozisyonlanmanın görece hafif kaldığını belirtti.

Morgan Stanley analistleri gelişmekte olan piyasalar açısından ana risk unsurunun Çin'de yaşanacak bir ekonomik yavaşlamanın "emtiaların ateşini alması" olduğunu belirtirken, Türkiye'nin net emtia ithalatçısı konumu sebebiyle Türk lirasının daha az riskli olduğunu ifade etti.

Morgan Stanley raporunda, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın daha fazla parasal sıkılaştırmanın masada olduğunu belirtmesinin Türk lirasını destekleyebileceği belirtildi.

Redeker ve diğer Morgan Stanley analistleri, Euro/TL kurunda 3.6822 seviyesinden giriş önerirken, 4.05 seviyesinin zarar kesme düzeyi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Raporda, referandumun ve referandum sürecinin beraberinde getireceği çeşitli siyasi risklerin işlem öneri açısından başlıca riskler olduğu kaydedildi.