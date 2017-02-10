Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, FETÖ soruşturmasına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve bilgi eksikliği içerdiği görülen haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan incelemelerde, haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Bankamız faaliyetleriyle ilgili herhangi bir husus söz konusu değildir." Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücaedele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu'na sızması ile ilgili operasyon başlattığı belirtiliyordu.