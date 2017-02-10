Merkez Bankası, FETÖ soruşturmasına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve bilgi eksikliği içerdiği görülen haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan incelemelerde, haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Bankamız faaliyetleriyle ilgili herhangi bir husus söz konusu değildir." Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücaedele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu'na sızması ile ilgili operasyon başlattığı belirtiliyordu.
Merkez Bankası'ndan 'operasyon' açıklaması
10.02.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası, FETÖ soruşturması haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Banka, soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya banka ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğunu belirtti.
Kaynak: NTV
Etiketler : Merkez Bankası,
445904 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/445904.aspx
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