Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarına girişte "kapı vizesi" uygulamasının kaldırılmasına ilişkin, "Adalara gidecek Türk turistlerin mağdur olmaması için çalışacağız." dedi.

Çeşme ilçesinde Aziz Haralambos'un anısına düzenlenen ayine katılan Papoulia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin geçen yıl kendilerini çok zorlamasına rağmen kapı vizesi konusunda geç de olsa izin verdiğini, açıklanan son karar sonrası AB Komisyonu ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Geçen yıl nisan ayında başlaması gereken kapı vizesi uygulamasını, haziran ayında başlatabildiklerini ifade eden Papoulia, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bizleri çok zorlamalarına rağmen kapı vizesi konusunda geç de olsa izin vermişlerdi. Bu maalesef Avrupa Birliği'nin verdiği bir karar. Midilli milletvekili, parlamentoda yaptığı konuşmada elçiliklerde bulunan vize personelinin artırılacağını açıkladı. Bunu bize daha önce de söylemişlerdi. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Eğer bu personel artışı olursa çok daha hızlı vize vereceğiz. Adalara gidecek Türk turistlerin mağdur olmaması için çalışacağız."