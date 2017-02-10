Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının açılış töreninde konuşan Albayrak, bugün Türkiye açısından enerji piyasası ve arz güvenliği için tarihi öneme sahip bir tesisin açılışı için bir araya gelindiğini aktardı.

Tesisin sözleşmesinin, 2012'de imzalandığını ve 2013'te de inşaatının başladığını belirten Albayrak, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Albayrak, Türkiye'nin enerjideki stratejisini üç unsur üzerine kurduğunu, bunlardan ilkinin gerçekleşecek projelerin "tüm tarafların menfaatine olması" unsuru olduğunu anlattı.

İkinci unsurun da bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine katkıda bulunulması olduğuna dikkati çeken Albayrak, üçüncü konunun ise bölgenin ve dünyanın huzuruna katkıda bulunmak olduğunu aktardı.

Albayrak, bu şartlara uyan her projeye destek olacaklarını vurgulayarak, "Bunlardan biri olan Türk Akımı projesini sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde Dünya Enerji Kongresinde imzaladık. Arz güvenliği için önemli gördüğümüz yüzer LNG tesisini de Türkiye'ye kazandırmak için bir proje başlattık ve bunun ilk örneğini Aralık'ta Aliağa'da devreye aldık. Bugün bu çalışmalara ek olarak Aksaray Sultanhanı'ndaki tesisimizi açıyoruz." diye konuştu.

"Yerli kaynakların payı artacak"

Doğalgazın yanında elektrik alanında da benzer bir stratejiyi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak için başlattıklarını dile getiren Albayrak, özellikle yerli kömüre dayalı elektrik üretimin payını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Albayrak, 2016'da yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 49,3'e çıkararak, AK Parti iktidarlarının rekorunu kırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, yerli kömürün elektrik üretimindeki payını bir önceki yıla göre yüzde 23 artırdık. Yerli kömürün toplam portföyün üzerindeki payını artırmak için kömür rezervlerini değerlendirmeye başladık. Yatırımcının işini kolaylaştıran bir sistem kuruyoruz. Buna karşılık yatırımcılarımızdan yeni nesil, çevre ile uyumlu ve son teknoloji termik santraller kurulmasını istiyoruz. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği de taviz vermediğimiz noktaların başına geliyor. 2016'da yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını da yüzde 31'in üzerine taşıdık. Yenilenebilir enerjide de aynı formatta bir sistem ortaya koyuyoruz. Tüm izinleri alınmış, altyapısı tamamlanmış, yatırımın hızla hayata geçmesini teşvik edecek modelle yerli üretim ve Ar-Ge altyapısını korumak için de bir şartname oluşturduk. Güneşte ve rüzgarda iki büyük yatırımı da sizlerin huzurunda hayata geçiriyoruz."

"Her şey Türkiye için" anlayışıyla çıktıkları yolda sorumluluklarının farkında olduklarını anlatan Albayrak, 14 yıldır her alanda ortaya konulan sessiz devrimlere yenilerini ekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerinden beklentisini hayata geçirdiklerini anlattı.

"Büyük Türkiye için durmadan çalışacağız" diyen Albayrak, "15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki Türkiye'nin diz çökmesi için maşaları tutan eller hazırda bekliyor. Maşaların eliyle mesaj vermeye, yol çizmeye çalışanlara daha çok çalışarak ülkemizi çok daha güçlü kılarak cevap vereceğiz. Biz güçlü olunca dünyanın 4 bir köşesindeki mazlumlar güçlü hissediyor, mutlu oluyor. Benzer projelerin de hızla hayata geçmesi için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.