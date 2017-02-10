Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği başlattığını açıklamasının ardından Turkcell 2 bin 300 kişiyi işe yapacak.

Turkcell'den yapılan açıklamada, şirketin şu anda 16 bin kişinin istihdam edildiği belirtilerek, yeni yatırımlar karşılığında artan iş hacmini karşılamak amacıyla çalışan sayısını yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.

İşe alınan 2 bin 300 kişinin 250'sinin "lider adayı" olacağını belirten şirket, istihdamın hangi bölümlerde oluşturalacağını ayrıca belirtmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günkü TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada isihdam seferberliği başlattıklarını açıklamıştı.