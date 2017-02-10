Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul trafiğinin yükünü azaltmak için yapılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. İstinye ve Çubuklu arasında hizmet verecek arabalı vapur hattı çalışmalarında sona gelindi.

Proje kapsamında İstinye ve Çubuklu’daki iskeleler tamamlandı. Gişelerin yerleştirildiği hatta çalışacak 2 arabalı vapur İstinye iskelesine getirildi.

3 arabalı vapurun çalışacağı hatta, 20 dakikada bir karşılıklı sefer yapılacağı, yolculuk süresinin 7-8 dakika olacağı öğrenildi.

Proje kapsamında bu hatta yılda 1 milyon aracın taşınması planlanıyor.

NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul en yoğun iş merkezlerinden biri olan Maslak çevresi ve köprü yollarını rahatlatması beklenen yeni projede son detayların yapıldığı belirtildi. Hattın kesin açılış tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.