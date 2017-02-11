Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından finansal ayağına yönelik operasyonlar sürerken; örgüte kaynak ayıran şirketler mercek altında tutulmaya, bunların geçmişe dönük hesapları ve mal varlıkları incelenmeye devam ediyor. Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Fatih Çevikcan, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda oluşturulan komisyonların çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü bildirdi. Çevikcan “Şu anda Türkiye çapında yaklaşık 160 inceleme ve değerlendirme komisyonu var. 160 komisyon, sadece bu FETÖ’nün finansal omurgasını oluşturan kurum ve iktisadi işletmeler ile bunlara kaynak aktaran, finansman sağlayan şirketlerin incelenmesi, değerlendirmesi için kuruldu ve bunun için çalışıyor. Komisyonlar, bu şirketlerin değerlerinin belirlenip, usulünce Hazine’ye intikali için aralıksız incelemeler yapıyor. Çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlanmak üzere ancak çok fazla unsur ve farklı değişkenler olduğu için, bir süre daha devam edilecek” dedi. Şirketlerin toplam değeri için şu an rakam vermenin mümkün olmadığını vurgulayan Fatih Çevikcan, çalışmalar sonucunda bütün finansmanın millete ve Hazine’ye kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.