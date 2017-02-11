Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELiK KASTAMONU

Gayrimenkul alanındaki projeleriyle ses getiren Ferko İnşaat, yatırımlarını turizme de taşıdı. Ferko’nun Ilgaz Dağı’nda 100 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Ferko Ilgaz Hotel kapılarını misafirlerine açtı. Kastamonu Ilgaz’da hayata geçirilen yatırımla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten, 1 yılda tamamlanan Ferko Ilgaz Hotel’i 4 mevsim doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için tasarladıklarını ifade etti. Otelde, kış sporlarının yanı sıra yaz mevsiminde kıyı tatillerinden bunalmış misafirleri ağırlamak istediklerini belirten Meriçten, otele yurt içi ve dışından talep geldiğini ifade etti. Millî parkın içinde yer alan tek otel olması nedeniyle, Ferko Ilgaz’ın avantajlı olduğunu kaydeden Meriçten “Biraz daha aile ve çocuk kurgusuna yatırım yaptık. Bizim klasmanımızdaki lokasyon ve otellerde herkes bir kapıyı tutmuş. Uludağ biraz gençlere hitap eder, Kartalkaya kayakla öne çıkar, ailenin rahat vakit geçirebileceği, çocukların güvenli olabileceği bir tatil konsepti oluşturduk” diye konuştu.

TÜNELLE İŞLER AÇILDI

Tesisin aralık ayında hizmete giren 15 Temmuz İstiklal Tüneli’yle Ankara’ya daha da yakınlaşması, Kastamonu Havalimanı’na da 25 km mesafede yer alması gibi avantajları ile toplantılar ve seminerler için de buluşma noktası hâline geldiğini kaydeden Meriçten; kongre, sağlık ve doğa turizmine ağırlık verdiklerini ifade etti.

SÖMESTİRDE %98’İ DOLDU

Sömestir döneminde yüzde 98 doluluk yakaladıklarını ifade eden Meriçten “Yatırımımız öncesinde devre tatil bloklarımız yılda 80 bin geceleme yaparken otel yatırımı sonrası bu sayıyı 140 bine çıkardık. Daha da artırmayı hedefliyoruz. Otel yatırımı öncesinde 60 personel istihdam ederken, bugün 130 çalışanımızla hizmet veriyoruz” dedi.

Arap turist yüzde 100 artacak

Ferko Ilgaz Otel Genel Müdürü Hakan Sevencan, 143 odalı otelin 286 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, otel alanında yer alan tatil köyünde de 118 apart oda bulunduğunu kaydetti. Devre tatil ile toplam yatak kapasitesinin 750 civarında olduğunu ifade eden Sevencan, Kastamonu’da yapılan 180 bin gecelemenin yüzde 65’inin Ferko Ilgaz Otel’de gerçekleştiğini belirtti. Yabancıların otelde 2.500 geceleme yaptığına işaret eden Hakan Sevencan, 22 ülkeden turistin geldiği otelde bu yaz Arap turist sayısını yüzde 100 artırmayı hedeflediklerini söyledi.