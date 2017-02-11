Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşçıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu ile Aşçıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan ve Cenk Aşçıoğlu’nun katıldığı toplantıda Grubun yeni hedefleri açıklandı. Selenium Ataköy, Selenium Retro ve dünyanın ilk Türk markalı konut projesi Midtown Selenium by Deyaar’da geçen yıl 81 birimin satışına imza atan Aşçıoğlu Grubu, 2017’de toplam 265 birimin satışını gerçekleştirerek ciro bazında geçen seneye oranla yüzde 90 büyümeyi hedefliyor. Yapılacak yeni yatırımlarla 755 kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade eden Yaşar Aşçıoğlu “Bu yıl inşa edeceğimiz üç proje için toplam 245 milyon USD yatırıma imza atarak sene sonunda 415 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz” dedi. Toplantıda Türkiye’nin deprem gerçeğine değinen Yaşar Aşçıoğlu, konutta seferberliğin şart olduğunu kaydetti. Son 6 ayda çok güzel kararların alındığını ifade eden Aşçıoğlu, kentsel dönüşümün devlet eliyle olacağını, bunun da ucuza arsa üretilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. Konutta maliyetin yüzde 50’sini arsanın, yüzde 25’ini vergilerin, yüzde 25’ini de maliyetin oluşturduğunu belirten Aşçıoğlu “Devlet arsa üretirse biz de ucuz konut üretmeye varız” diye konuştu.