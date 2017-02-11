Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstihdam için getirilen teşviklerin maliyetinin 12,3 milyar TL olduğunu, bunun yaklaşık 11 milyar TL’sini İşsizlik Fonu’nun üstlendiğini dile getiren Ağbal “Verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran bir işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1.404 TL’ye gerilemiş olacak. Düzenlemeyle işverenin işçilik maliyeti yüzde 35 aşağı çekilmiş olacak” dedi.

PİYASA ‘EVET’İ FİYATLIYOR

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinden sonra piyasalar için belirsizlik faktörünün kalmadığına dikkati çeken Ağbal “Aldığımız tedbirler etkisini gösteriyor. Piyasa referandumdan evet çıkacağını fiyatlıyor. Referandumdan sonra yatırım tarafında ciddi artış olacak. Yaptığımız düzenlemeler ve teşvikler ekonomi ve istihdamı olumlu etkileyecek. 2017, 2016’dan çok daha iyi bir yıl olacak” diye konuştu.