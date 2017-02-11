Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik İSTANBUL

İzmir, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete başlayacak olan şasi fabrikası nisanda üretime başlayacak. Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün “Tire’de, treyler fabrikamızın hemen yanında 10 bin adetlik kapasiteye sahip olacak yeni şasi üretim tesisimizi kuruyoruz. 1 Nisan’da üretime başlamasını planladığımız şasi fabrikası, toplam 36.500 m²lik bir alanda hizmet verecek. Yeni şasi üretim tesisi yatırımımızla toplam yatırım miktarımız 170 milyon TL’yi bulacak. Şasi fabrikamıza yaptığımız yatırım miktarı ise 12 milyon TL” dedi. 10 bin adet üretime ulaştıklarında çalışan sayılarının 700-800 kişiyi bulacağına vurgu yapan Akgün, burada üretilen şasileri Almanya’ya da göndermeyi hedeflediklerini söyledi. Krone’nin bu yatırım kararını 15 Temmuz’dan sonra verdiğinin altını çizen Akgün, “Bu karar, bizim Türkiye’ye ne kadar güvendiğimizi gösteriyor” ifadesini kullandı.