Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 bin çalışanı bulunan Turkcell, hayata geçirilen yeni yatırımlar ve artan insan kaynağı ihtiyacına cevap vermek üzere 2017’de 250’si GNÇYTNK programında geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Yaptığımız yatırımlarla Türkiye pazarındaki iddiamızı bölgeye taşıyoruz. Böylesine geniş bir skalaya yayılan hizmet portföyümüz ile en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak üzere 2017’de 2 bin 300 yeni arkadaşımızla insan kaynağımızı daha da güçlendireceğiz. Başarımızı sürdürülebilir kılmak için en büyük değerimiz insan kaynağımız. Türkiye’ye inanıyoruz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz, bu yaklaşım ve hassasiyetlerle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.