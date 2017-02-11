Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009 yılından bu yana araştırması devam etmektedir.Oyunun yazarı yönetmeni Zahrettin Çelik'in Sanat Danışmanlığını Zihni Göktay Şevket Çoruh, Vatan Şaşmaz gibi önemli isimlerin görev aldığı ve 81 ilde sahnelenmesi hedeflenen "Kazasız Kul Olmaz" adlı tiyatro oyunu Yılın İyilik Hareketi Reis Gıda ‘ya layık gördü. Sanat yönetmeni Zahrettin ÇELİK tarafından Sn Mehmet Reis’e ödül takdim edildi.



İLKLERE İMZA ATMAK ÖNEMLİDİR

Ödülü Reis Gıda adına ;Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Reis şu ifadeleri kullandı:

Reis; "Bu tarz projelerin yaygınlaşmasını ve toplumun trafik ve iş kazalarının azalması alakalı sorunlarını sahnede aktarılmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca Reis Gıda yönetimi olarak, gerek Okullar gerek sosyal farkındalık projeleri olsun.Elimizden geldiğince desteklemeye gayret ediyoruz. Aldığımız bir çok ödüller “Sosyal Sorumluluk” ilgilidir. İlklere İmza atmanız çok zor ve anlamlı görüyoruz. Kazasız Kul Olmaz projesine,bir nebze de olsa,kazaların azalmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

KAZALARDA AVRUPA’DA 1. SIRADAYIZ

Kazalarda dünya genelinde 3. Avrupa'da ise 1.sıradayız. Dünya genelinde sadece 1 yılda 1.6 Milyon insan yaşamını yitirmektedir. Bu kayıplar ülkenin sosyo-ekonomik ve sosyokültürel anlamda kayıplara neden olmaktadır.

SEYİRCİLER EMNİYET KEMERİ TAKIYOR

Dünyada bir ilke imza attılar; Koltuklarda özel olarak emniyet kemeri tasarlandı. Anons geldikten sonra seyirciler emniyet kemerlerini takıyor ve kemer takılmadan oyun başlamıyor. Konukların çocuklarıyla ilk defa böyle yararlı bir etkinlikte bulunmalarından çok memnun olduklarını bu tarz projelerin çoğalmasını ifade ettiler.

Çelik ; "Bu projemizi bir çok kurum ve kuruluşlar farklı alanlarda desteklemektedir. Bunların arasında yer alan “Reis Gıda “Kazaların azalması için desteklerini esirgemediler. Kurum kuruluşların katkıları daha çok araştırma ve kazaların azalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca diğer firmalara rol model olarak artı değer katacaktır.Dünya olarak iyi insanlara ihtiyacımız var.Çocuklarımıza mutlu ve yaşanacak bir dünya emanet etmek için birlikte ancak bunu başara biliriz.Biz İş sahalarında olsun,Kavşaklar,hastanelerde olsun. Araştırmalarımıza devam edeceğiz. Projeye desteklerinden ve sanata,sanatçıya değer verdiklerinden dolayı müteşekkiriz" dedi.



OYUN KÜNYE

Yazan ve Yöneten: Zahrettin Çelik

Sanat Danışmanı: - Zihni Göktay Şevket Çoruh Vatan Şaşmaz

PROJE DANIŞMANI

Serkan Turan Trn İlkyardım

Analitik Yaşam Grubu – Ali Yücel Güler

Motoplus

Mehmet Ali Nalbant

Av.Adnan TÜZÜN

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

Oyunun Kadrosu: 6 oyuncu - 2 teknik

Kostüm :Bisse

Türü: Trajikomik

İzleyici kitle: 7'den 70'

Ödül Tasarım : Gündoğdu Kristal

Basın Danışmanı : Hayriye Hande Şen



