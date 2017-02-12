Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Turizm sektörünün Davos’u kabul edilen “World Tourism Forum Global Meeting” bu yıl üçüncü defa İstanbul’da düzenlenecek. 16-18 Şubat’ta İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek foruma 20 ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı katılıyor. Foruma İsveç dışında hiçbir AB ülkesinin katılım göstermediğine dikkat çeken World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı, AB ülkelerinden Türk turizmine yönelik sosyal medyada ciddi bir karalama çalışması yürütüldüğünü söyledi. Bağcı, “İnsanlar artık medyadan çok sosyal medyada zaman geçiriyor. Burada iyi bir strateji ve iyi bir yönetim belirlemelisiniz. Eğer siz bunu yapmazsanız birileri sizin adınıza yapar. AB ülkelerinden Türk turizmine yönelik ciddi bir karalama kampanyası var. Türkiye’ye gitmeyin, güvenli değil, sokaklar şöyle gibi... Reelde öyle bir şey yok tabii. Ama bunlar karşılık buluyor. Almanya’dan ciddi bir kaybımız var” dedi. Karalama çalışmalarının arkasında daha çok FETÖ, PKK ve DHKP-C’ye sahip çıkan ülkelerin bulunduğunu anlatan Bağcı, “Siyasi davranıyorlar. Bu çok da etik değil. Dünya turizm sektörünün bir araya geldiği bir etkinlik bu sonuçta. Şöyle de bir gerçek var. Gitmek isteyen insanlara siz gitmeyin diyemiyorlar. Bir de şunun için istemiyorlar. Türkiye’de her yıl 7 bin tane turizmcinin bir araya gelmesi AB’nin turizm ekonomisini sekteye uğratıyor. Bugün Antalya’nın rakibi Yunanistan ve İspanya. İstanbul’un rakibi ise Paris ve Londra. AB neden istesin ki?.. Portföyü buraya çekiyorsun” diye konuştu



TWEET ATMAK TURİZMCİLİK DEĞİL

Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gurbetçilere yönelik “Komşunuzu da alın gelin” çağrısının çok değerli olduğunu dile getiren Bağcı, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini söyledi. Bağcı, “Eğer gurbetçiler komşularını da alıp gelirse Türk turizmi ciddi anlamda kalkınır. Afiş asmak, sosyal medyada tweet atmak, turizm bu değil. Ama maalesef bizde turizmin algısı böyle. Devlet ana çatıyı kurar. Ama altını dolduracak olanlar biz turizmcileriz. Fuara gideceksiniz, standı boş bırakmayacaksınız. Fuar için gidip alışveriş peşinde koşmayacaksın” ifadelerini kullandı.



5 milyondan fazla Rus turist gelir

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı bu yıl 5 milyonun üzerinde Rus turist beklediklerini söyledi. Bağcı, “Geçmiş yıllardan bile fazla Rus turist bekliyoruz. Geçen sene Ruslar İspanya ve Yunanistan’a gittiler ama memnun kalmadılar. Ruslara 4 yıldızlı oteli 5 yıldızlı diye daha pahalıya sattılar. Avrupa’da Akdeniz çanağında bizim tesislerimizin kalitesini yakalayan başka bir ülke yok” dedi.