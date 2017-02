Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1,5 milyon kişilik yeni istihdam paketinin bütün Türkiye çapında tanıtılması için il müdürlerine talimat verdi. Müezzinoğlu, 81 ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu ile İş-Kur İl Müdürlerinin, “eşleri ile birlikte vatandaşı evinde ziyaret etmesini” istedi. Yapılan ziyaretleri bizzat takip eden Müezzinoğlu, her 15 günde bir il müdürleri ile yaptığı video konferans görüşmelerinde bilgi alıyor. Bugüne kadar 60 ilde yapılan, şubat sonuna kadar da 81 ilde tamamlanacak olan “çat kapı” ziyaretlerin değerlendirildiği son video konferans görüşmesine gazeteciler de katıldı. Müezzinoğlu, video konferansla bağlandığı illerdeki bakanlık bürokratlarına şunları söyledi: 1,5 milyon kişinin işe yerleştirilmesi hedefimiz var. Bunun için herkes görevli olduğu ilde organize sanayi bölgelerini, sanayi ve ticaret odalarını, yanı sıra firmaları ve girişimcileri tek tek ziyaret edecek. Sistem nasıl işleyecek, her yeni istihdam durumunda hangi avantajlar sağlanacak, tek tek anlatın. Artı istihdam projesi için yoğun bir faaliyet içine girin.



HERKESE DANIŞMAN

Bakan Müezzinoğlu’nun bağlandığı il müdürleri ile arasında renkli diyaloglar da yaşandı. İzmir’deki il müdürleri ile konuşmasına “Hayırlı günler” diye başlayan Müezzinoğlu’nun, “Bugünlerde ‘hayır’ lafını kullanmak ters anlaşılsa da, biz yine hayırlı günler dileyelim” şeklindeki sözleri gülüşmelere sebep oldu. Kırklareli İş-Kur İl Müdürlüğünün, işsiz vatandaşların kayıt altına alınmasına yönelik kurduğu bilgi işlem sisteminin, tüm il müdürlüklerinde hayata geçirilmesi talimatını veren Bakan Müezzinoğlu, “Burada iş başvurusuna gelen vatandaş 3 dakika içinde iş ve meslek danışmanına yönlendiriliyor. Her vatandaşın bir danışmanı var” şeklinde konuştu.