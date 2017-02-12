Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin hızlı büyüyen perakende zincirlerinden Şok Market’in 4.130’uncu mağazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in katılımıyla açıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de törende hazır bulundu. İstanbul Esenyurt’taki mağazanın açılışında konuşan Bakan Müezzinoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın desteği ile yeni bir istihdam seferberliği başlattık. İş arıyorum diyen kim varsa bize gelsin, vergisini biz ödeyeceğiz. İş verene de diyoruz ki, alın terinin karşılığını siz verin” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de, şunları söyledi: Holding olarak 1 milyona yakın kişinin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu yıl da Türkiye’ye 800 milyon liralık yatırım yapıp, 5.000 kişiye daha iş imkânı sağlayacağız. Böylece Türkiye’deki istihdamımızı yüzde 10’un üzerinde artırmış olacağız. Ülkemizin gençlerinin potansiyeline inanıyoruz. Bu bakış açısıyla çalışıyoruz. Perakende sektörü işsizliğin önlenmesinde önemli bir görev üstleniyor. 200 binden fazla müşterimiz var. Onların ayaklarına hizmetimizi götürüyoruz. Bu da büyük bir istihdam gerektiriyor. Çalışanlarımızın 3’te 1’i Ankara’nın doğusunda.