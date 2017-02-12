Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan, “İhaleye teklif veren 4 grubun da dosyalarının yeterli olduğu, herhangi bir eksiklerinin bulunmadığı tespit edildi. Böylece 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk-Kore ortak girişimi; Kore firması Daelim ve SK ile Türkiye’den Yapı Merkezi ve Limak’tan oluşan girişim grubu ihaleyi kazanmış oldu. İhaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket sözleşmeyi imzaladıktan sonra 18 Mart’ta temelini atacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin” dedi.

Dünyadaki mevcut ekonomik konjonktüre dikkat çeken Bakan Arslan, “Bu ortamda 10 milyar doların üzerinde bir bedele sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ihale sürecinde, gerçekten umduğumuzun üzerinde bir ilgi ile karşılaştık. Yabancı 8, Türk 7 firma olmak üzere, 15 firmanın oluşturduğu 4 ortak girişim grubu tekliflerini verdi. Çok da iddialı teklifler çıktı, aynı zamanda dünyanın çok önemli 13 finans kuruluşu ‘Biz projenin finansını sağlayacağız, memnuniyetle’ diye iyi niyet mektuplarını verdiler. Bütün bunlar, özellikle ülkemizi ekonomik olarak sıkıntıya sokmak isteyenlere çok güzel bir dersti” diye konuştu.