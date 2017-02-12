Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda oynanan derbinin 41. dakikasında kırmızı kart gören Dusko Tosic'e, yönetimden ağır para cezası geldi.

675 BİN TL CEZA KESİLDİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in ceza yönetmeliğinin uygulanmasını istemesi üzerine yönetim kurulu bu oyuncuya 175 bin Euro (685 bin TL) para cezası kestiğini belirtti.

G.SARA DERBİSİNDE YOK

Tosic bu ceza nedeniyle ligde Karabükspor ve Galatasaray deplasmanlarına ek olarak Beşiktaş Arena'daki Akhisar ve Rizespor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak. Sırp futbolcu, 12 Mart'taki Kayserisor karşılaşmasında forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe'de Robin van Persie'nin cezası 3 maç ve onun da cezasının bittiği maç kupada Kayserispor'a denk geliyor.