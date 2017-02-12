Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, çeşitli ürünlerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Katma Değer Vergisi'nde (KDV) 30 Nisan'a kadar indirime gidilmesinin olumlu olduğunu fakat bunun tüketim çılgınlığına dönüştürülmemesi gerektiği söyledi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan ÖTV'nin 30 Nisan'a kadar sıfıra çekildiğini, mobilyada da KDV oranının aynı tarihe kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü anımsattı.

Ülkede geçmişten bu yana dolaylı vergilerin yüksek olduğuna dikkati çeken Küçük, "Beyaz eşya ve mobilyada yapılan düzenlemeyi yerinde ve yararlı buluyoruz." dedi. Küçük, şöyle devam etti:

"Bu indirimin geçici değil ülkemizdeki dolaylı vergilerin aşağı çekilmesi açısından kalıcı hale getirilmesini istiyoruz. Tüketicilerimizin bu yönde bize olumlu yaklaşımlar var. Ayrıca kitap, dergi, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlerdeki vergilerin de başta KDV olmak üzere indirilmesi konusunda tüketicilerimizin derneğimize müracaatları başvuruları oldu. Yetkililerin bu konuda da vergi indirimine gitmelerini talep ediyoruz."

Tüketicinin bu fırsattan yararlanması taraftarı olduklarını ancak "Nasıl olsa ucuzladı" diyerek ihtiyaç fazlası harcama yapmaması uyarısında bulunan Küçük, "Vergi indirimi tüketim çılgınlığına dönüştürülmesin. İhtiyacımız yokken eşyalarımızı değiştirmek israf olacaktır. Tüketicilerimiz aile bütçelerini dikkate alıp, bu vergi indiriminde yararlanarak, vergi indiriminin parasal katkısını fırsata çevirebilirler. Uygulamayı doğru buluyoruz. Kalıcı olmasından yanayız.Tüketicilerimiz mutlaka 'Vergi indirimi yapıldı.' diye alışveriş yapmasınlar. Piyasa araştırması yapsınlar." ifadelerini kullandı.