Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, ADASU HES sayesinde nehrin boşa akan suyunu enerjiye çevirdiklerini, hayata geçirdikleri projelerle Sakarya’yı kendi enerjisini üreten bir kent haline getirdiklerini belirtti.

"Artık tükettiği enerjiyi üreten bir kentiz"

Keleş, yerel yönetimler tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali olma özelliği taşıyan Sakarya Nehri üzerinde inşa ettiğimiz ADASU HES sayesinde nehrin boşa akan suyunu enerjiye çevirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ADASU HES projesiyle 2016'da 30 milyon kilovat enerji üreterek, 7,5 milyon lira tasarruf sağladık. Hayata geçirdiğimiz projeler ile Sakarya’yı kendi enerjisini üreten bir şehir haline getiriyoruz. Şehrimizin güneyinde Pamukova Eskiyayla bölgesinde Sapanca Gölü’ne alternatif kaynak oluşturmak amacıyla inşa ettiğimiz Akçay Barajı ile aynı zamanda enerji de üreteceğiz. Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak isale hattı üzerine 3 adet HES inşa edeceğiz. Böylelikle şehrimizin enerji üretim kapasitesini iki katına çıkaracağız. Yine şehrimizin kuzeyinde planladığımız Çamdağı Barajı da enerji üretim kapasitesi bakımından önemli bir yatırım olacak. Artık tükettiği enerjiyi üreten bir kentiz. İnşallah hayata geçireceğimiz yeni projelerle bu kapasitemizi daha da arttıracağız."