Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Eskiden yaz sonu ve kış sonu diye 2 indirim dönemi olurdu. Şimdi bir de ara sezonlar var. Şu anda mağazalarda bir taraftan neredeyse maliyetine satılan ürünlerin yanındaki raflarda ‘yeni sezon’ ürünleri var. Yani baharlıklar. Onların fiyatları şimdilik kabarık ama gerek ‘kapıdan baktıracak’ mart ayı yaklaşıyor ve gelecek yılın kışı için kışlıklar çok çok ucuz. Şöyle bir vitrinlere baktığımda, ‘yüzde 50+yüzde 40’ diye bir indirim duyurusu gördüm. İçeri girdiğimde “Bu fiyatlardan 3 aldığınızda 2 ödüyorsunuz” dedi tezgâhtar. Yani sezon başında etiketinde 200 lira yazan bir ürünü, 60 liraya alıyorsunuz. Üstelik bir tane daha aynı fiyatlı bir şeyi aldığınızda, üçüncüsü hediye ediliyor. Yani 120 lira ödeyerek, sezon başında 200 lira olan üründen 3 tane birden alıyorsunuz. Başka bir deyişle, 600 lira yerine 120 lira ödeme yapıyorsunuz. Aynı şekilde sezon başında 1000 lira olan bir ürünü de 200 liraya almak, hatta 3 arkadaş bir araya gelip daha ucuza getirmek de mümkün. Tüketici dernekleri, “Neden 3 alana 2 bedava? Aynı oranda fiyatı indirin” dese de bu da bir pazarlama yöntemi. Tek mesele beden ya da numara bulmak...