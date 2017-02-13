Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuri Elibol ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “Yerli kömür, güneş ve rüzgârda, en az 5’er bin megavat civarı bir yatırımla, 2023’e kadar 15 bin megavat yerli kaynaklara dayalı santrali devreye alacağız” dedi. Gazetelerin Ankara Temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak; yeni enerji yatırımlarından, doğalgaz depolamaya, Doğu Akdeniz gazından, yürütecekleri yeni stratejilere kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaştı. Albayrak’ın açıklamaları şöyle:

YERLİ ENERJİ DÖNEMİ

Kömürde yeni süreci başlattık. Önümüzdeki hafta da güneşte, bin megavatlık Karapınar Projesinin süreci başlayacak. Yaz bitmeden bin megavatlık rüzgâr enerjisi santrali ihalesini de gerçekleştireceğiz. Bu projelerle, yerli kaynaklara dayalı üretim stratejimizi hayata geçirmiş olacağız. Ayrıca yenilenebilir enerjide; yerli üretim, Ar-Ge, yerli mühendislikle, Türkiye’de üretimin önünü açacak sürecin adımını atacağız. Orada da hedef, 2020’ye kadar Türkiye’de üretilen rüzgâr ve güneş panel ve türbinlerini sisteme dâhil etmek. Bu model ile hedefimiz, maliyetleri düşürmek. Ve göreceksiniz, bugün 13,3 cent alım garantisi verirken, yenilenebilir enerjide fiyatlar çok önemli oranda düşecek. İnşallah 2020’lerde, enerjimizin 3’te 2’sini yerli kaynaklarımızdan sağlamayı hedefliyoruz. 2017’de ise elektrik üretimimizde yerli kaynaklarımızın payı, yüzde 50’yi geçecek inşallah.

SIKINTILAR BİTİYOR

Yılbaşından sonraki ilk pazartesi günü doğalgaz tüketimi 232 milyon metreküp ile rekor seviyeye geldi ve bu durum sorunsuz şekilde yönetildi. Sistemde oluşabilecek arızalara ve yaşanabilecek her türlü riske hazırlıklı olunması gerekiyor. Kış aylarında belli sorunları yaşıyorduk. Tüketim artışına, kaynak ülkelerde yaşanan teknik problemlerden dolayı sistemdeki basıncın azalması da eklenince, sıkıntılar oluşuyordu. Konutlarda kesinti yaşanmaması için, doğalgaz çevrim santrallerinde, demir-çelik ve çimento fabrikaları gibi yoğun gaz tüketen fabrikalarda kısıntılara gitmek zorunda kalıyorduk. Hamdolsun o günler artık geride kalıyor. Seneye kış aylarına inşallah iki tane LNG terminalinin genişletilmesi ve ikinci yüzer LNG terminalinin devreye girmesiyle birlikte, kapasiteyi 107 milyon metreküpe çıkarıyoruz. Günlük en az 300 milyon metreküp gaz sağlama kapasitesine erişmeyi hedefliyoruz. Doğalgaz aldığımız 4 ülkenin tamamıyla sıkıntı yaşansa dahi, en yoğun gaz tüketiminin olduğu dönemde, kendi depolarımızda ihtiyaç duyduğumuz gazı sağlayabilmeliyiz.

BU SON KIŞIMIZ!

Tuz Gölü Depolama Projesi’nde müteahhitlerle konuştuk, bu süreyi çok ciddi bir şekilde erkene çektik. 2019’dan 2017’ye. Çünkü artık bir kış daha gaz endişesini yaşama lüksümüz yok. Bu son kışımız. Allah’ın izniyle seneyi, herhangi bir olağandışı olay olmadıktan sonra, gazda arz noktasında en ufak endişe taşımadan geçireceğiz. Şimdi bunu daha ileri taşıyoruz. Toplamda 5,4 milyar metreküpe çıkaracağız. Bu, dünyada rekor bir düzey olacak. Silivri’deki 2,3 milyar metreküp depolama kapasitesini de 5 milyar metreküpe taşıyarak, Türkiye’de düne kadar yüzde 4, yüzde 5 olan depolamayı, hedeflediğimiz yüzde 20 düzeyine inşallah çıkaracağız.

ŞARTLARI SAĞLARSAK...

Bu kadar bağımlı bir ülkeyken, bu kadar büyük ithalat yaparken, bir de bakmışsınız Türkiye, 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş. Enerji ithal eden bir ülkeden enerji ihraç eden bir ülke olmanız için, sadece doğal kaynak noktasında rezervinizin olması gerekmiyor. Bunu yapan, doğal enerji rezervi olmayan ülkeler var. O zaman bunun şartlarını sağlamalıyız. Altyapı, tedarik, iyileştirme, sistem genişletilmesi... Kore’ye, Japonya’ya, Almanya’ya, İtalya’ya bakın. Bu ülkelerde zengin doğal kaynaklar yok. Ama büyük enerji şirketleri, oyuncuları çıkarmışlar.

Enerji politikaları bir kitapta toplanıyor

Ankara temsilcimiz Nuri Elibol’un da aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya gelen Bakan Berat Albayrak, görevdekilerin değişebileceğini ancak Türkiye’nin enerji politikalarında temel stratejilerin değişmemesi gerektiğini söyledi. Albayrak “İşte bu noktada biz, bütün politikaları içeren bir temel kitap hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye’nin kırmızı çizgileri, hedefleri, gazda, elektrikte, dağıtımda, kaynak çeşitliliğinde, enerji verimliliğinde, bütün alanları içeren böyle bir kitap. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama biz olsak da, olmasak da, bundan sonraki süreçte burada bir gelenek, stratejik bir vizyon ve bunun takibi oluşsun” dedi.

Doğu Akdeniz gazı için Gazze kriteri

Enerji Bakanı Albayrak “Her iki taraf için kazan-kazan bir proje olacaksa, bölgesel arz güvenliğine faydası varsa ve barışa, istikrara katkı sağlıyorsa, bunun parçası oluruz. İlk defa İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz geldiğinde, Gazze ve Cenin’in insani ihtiyaçları, elektrik altyapısının iyileştirilmesi konularını, ortak mutabakat metnine koyduk. Nitekim iki koldan çalışmalar devam ediyor. Süreç iki açıdan önemli. Doğalgaz arz güvenliğinde önemli alternatif ortaya koyacak. Ve Gazze’de insani şartların iyileştirilmesine imkân sağlayacak. Türkiye olarak biz yeni bir döneme girdik, gaz fiyatları düşüyor, düşüreceğiz. Bunu hem hane halkına, hem bütçeye, hem sanayiye yansıtmak istiyoruz. Ticaret yaptığımız bazı ülkelerle bunu bir noktaya getirdik. Yeni maliyet düşüşlerini içerebilecek çok kritik bir döneme giriyoruz” dedi.

Madenlere havadan MR

Türkiye’nin havadan görüntüleme ile jeofizik, karadan toprak numunelerinin incelenmesi ile de jeokimya haritaları çıkarılacak. Bakan Albayrak, “O bölgelerde hangi madenlerin olabileceği ile ilgili bilgi kaynağını oluşturuyorsunuz. 2020’de hedef, Türkiye haritasının tamamının röntgenini, MR’ını, tomografisini çekmek. 2002’de AK Parti gelene kadar yılda 30 bin metre sondaj yapan bir kurumdu MTA... AK Parti dönemlerinde bunu 300 bin metrelere çıkardık. Bu yıl ise 1 milyon metre hedefi koyduk, ihaleleri yapıldı. Önümüzdeki yılları takiben, bunu 5-6 milyon metrelere çıkaracağız. Türkiye’deki tüm madencilik ve aramacılık alanında ortaya konulan her bir bilgiyi, küresel standarda çekiyoruz. Uluslararası standartlarda raporlama ile; sektörün kredibilitesini, finanse edilebilirliğini, uluslararası sertifikasyon ve yatırımcıların ilgisini çekebilmesini getiriyoruz” diye konuştu.

Sabotaja karşı hatların güvenliği sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “2016’nın son günlerinde Sakarya üzerinden gelip, İstanbul ve Trakya’yı besleyen 7 hatta kopma yaşadık. Tarihte ilk defa. Bu kesintiler Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’ı etkiledi. Bu hadiseyi bütün boyutları ile inceliyoruz” dedi. Albayrak şöyle konuştu: Her senaryoya hazırlıklı olmamız lazım. İşte geçen sene devreye aldığımız Çanakkale alt geçişi olmasaydı, çok büyük kesintiler yaşanabilirdi. Şimdi mart-nisan gibi devreye alacağımız ikinci hatla birlikte kapasiteyi ikiye çıkaracak, büyük bir güçlendirme sağlamış olacağız. Normal günlerden geçmiyoruz. 31 Aralık günü sadece İstanbul’da; Ortaköy, Davutpaşa, Aksaray’da, üç tane yer altı elektrik kablosunun kesilmesi yaşandı. Tıpkı siber saldırılar gibi. 5 Ocak’ta, TEİAŞ’a 19.32-19.37 arası bir atak oldu. Düzenli atakların çok üzerinde bir yoğunlukta. İçişleri Bakanlığıyla bir görüşme yaptık. ‘Türkiye’de binlerce km boru hatları, gaz, petrol, binlerce km iletim hatları var ve bunlar ülke için kritik’ dedik. Süleyman Bey ile anlaştık, bir protokol ile buraların güvenliğini sağlayacağız.