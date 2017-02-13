Otogazda 14 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litrede 4 kuruş indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, "Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat 2017-14 Şubat 2017 tarihleri arasında bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.
Otogaza indirim geliyor!
13.02.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otogazda 14 Şubat'tan geçerli olmak üzere litrede 4 kuruş indirim bekleniyor.
Etiketler : otogaz,motorin,benzin,petrol,indirim,
446601 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/446601.aspx
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