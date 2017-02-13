Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otogazda 14 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litrede 4 kuruş indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, "Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat 2017-14 Şubat 2017 tarihleri arasında bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.