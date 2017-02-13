Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen haftayı yüzde 0,4 yükselişle 146,8 liradan tamamlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 146,3 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK 240 TL, CUMHURİYET 979 TL

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 979 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise cuma gününü yatay seyirle 1.233 dolardan tamamlaması sonrasında yeni haftaya sakin başladı ve şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.230 dolardan alıcı buluyor.

DÖVİZ VE ALTIN HAFTAYA YATAY BAŞLADI

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın cuma günü yaptığı açıklamaların ardından dolar endeksinde yükselişler, altının ons fiyatında ise satışların hakim olduğunu belirterek, "Geçen hafta satış baskısında kalan altının ons fiyatı 1.245 dolar seviyesinden 1.221 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yeni haftaya döviz ve altın fiyatlarının yatay başladığını gözlemliyoruz. Bu yatay başlangıç, ilerleyen günlerde yönünü yukarı çevirebilir diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.228 doların destek, 1.238 doların ise direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 145,7 seviyesinin destek olarak izleneceğini belirtti.