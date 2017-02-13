Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Sinema Salonu'ndaki kura çekimi öncesi salonun içi ve dışında izdiham yaşandı. Kültür Merkezinin önünü dolduran ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar salona giremeyince görevliler, salona ve dışarıda kalan vatandaşların göreceği noktalara ekran yerleştirerek hak sahiplerinin kura çekimini takip edebilmelerini sağladı. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, gecikmiş bir heyecanı yaşadıklarını ve bunun Çaycuma için özeleştiri olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yükselen yıldızlarından bir tanesinin TOKİ olduğunu ifade eden Keçeli, "TOKİ ülkemizde çok önemli işlere imzasını attı ve atmaya da devam ediyor. Ne yazık ki Çaycumalı vatandaşlarımız bundan biraz geç istifade etmiş oldu ama ne mutlu ki şu an 384 vatandaşımız TOKİ tarafından yapılacak olan konutların sahipleri olacak. Şimdiden hak sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da yer temin etme konusunda sorun yaşadıklarını ve bürokrasi gereği bu sorunun uzun sürdüğünü belirterek, "İlçemiz için bu gün tarihi bir gün. Bugüne hep beraber tanıklık ettik. Ben kurada şansı olanları şimdiden tebrik ediyorum. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımızı da unutmayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.



TOKİ Proje Uzmanı Süleyman Hilmi Önal da ilçede Toplu Konut Projesi kapsamında 384 konutun yapılacağını ve 711 başvurunun gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'de 2002-2016 arasında görev yapan hükümetlerin "Planlı Kentleşme ve konut üretimi seferberliği" kapsamında 81 il 3 bin 325 şantiyede, 7 yüz 65 bin konutun üretim rakamına ulaştığını ifade eden Önal, şunları kaydetti: "Üretilen konutların 600 bin adeti teslim edilmiştir. Söz konusu işlerin ihale bedeli 85 milyar liradır. Sosyal donatı uygulaması kapsamında ise Türkiye genelinde bin 25 okul, 18 üniversite, 991 spor salonu, 188 yurt binası, 95 sağlık ocağı, 266 hastane, 758 ticaret merkezi, 608 cami, 42 kütüphane, 176 kamu hizmet binası ve 19 stadyum yapımı gerçekleşmiştir. Çaycuma Toplu Konut Projesinde yer alan, 384 konutun 160 adeti 2+1 nitelikli olup, 711 başvuru alınmıştır. Bu konutlar için 30 yedek hak sahibi belirlenecektir. Konutların 224 adeti 3+ 1 nitelikli olup bin 108 başvuru alınmıştır. Bu konutlar için de 45 yedek hak sahipleri belirlenecektir."

Konuşmaların ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.