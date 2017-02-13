Serbest piyasada altın fiyatları, işte son durum

Serbest piyasada altın fiyatları, işte son durum

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 145 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145,20 liradan, 955 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 971 liradan, 132,40 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136,40 liradan, 933 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 952 liradan, 466 liradan alınan Yarım Ziynet 476 liradan, 233 liradan alınan Çeyrek Ziynet 238 liradan satıldı.

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