Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na (PÜİS) göre otogazın litre fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş indirim yapıldı. Otogazın litre fiyatı bu geceyarısından İstanbul ve İzmir'de 3,19 liradan 3,15 liraya, Ankara'da ise 3,23 liradan 3,19 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.