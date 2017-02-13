Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na (PÜİS) göre otogazın litre fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş indirim yapıldı. Otogazın litre fiyatı bu geceyarısından İstanbul ve İzmir'de 3,19 liradan 3,15 liraya, Ankara'da ise 3,23 liradan 3,19 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
Otogazın litre fiyatına 4 kuruşluk indirim yapıldı
13.02.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otogazda beklenen indirim haberi geldi, 4 kuruş
Etiketler : Otogaz indirim,
446769 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/446769.aspx
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