Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette Dolar/TL tahminlerinde yaşanan yükselişin devam ettiği görülüyor. Büyüme beklentisi ise son iki ankette daha istikrarlı bir profil çiziyor. Diğer taraftan yıl sonu TÜFE beklentisinde 39 baz puan artış var, faiz beklentileri de artışını sürdürdü.

DOLAR KURU TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

2016 yılının 3. çeyreğine kadar stabil bir görüntü çizen 12 ay sonrası Dolar/TL tahminleri Ekim ayında 3,1913'ten 3,25'e kırılma yaşamıştı. Ocak'ta 3,9533'e yükselen tahmin Şubat anketinde 3,96 geldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ DURDU

Büyüme beklentileri 2017 için Ocak ayı anketine göre değişmeyerek yüzde 2,9'da kaldı. 2018 için tahmin ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

ENFLASYONDA OCAK SÜRPRİZİ BEKLENTİLERE YANSIDI

Enflasyon beklentisinin ise son veride yaşanan yukarı yönlü sürprizi yansıtarak yıl sonu için yüzde 8,48'den yüzde 8,87'ye yükseldiği görülüyor. 12 ay sonrası oran yüzde 8,19'dan yüzde 8,21'e çıktı. 24 ay sonrası beklenti yüzde 7,59 ile önceki ankete göre değişim göstermedi.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞTE

Ankette dikkat çeken bir diğer gelişme ise fonlama maliyetinde. Ocak ayında yüzde 9,13 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti tahmini Şubat'ta yüzde 10,37'ye yükseldi.

BİST Repo ve Ters-Repo pazarında oluşan gecelik faiz oranı beklentisi cari ay sonu için 64 baz puan artışla yüzde 10,19 oldu.