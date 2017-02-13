Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonu, Türkiye için güncel tahminlerini paylaştı. Komisyon, Türkiye'nin 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düşürürken. 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak açıkladı. Komisyona göre ekonomik trübülanslar 2017'de de devam edecek.

TÜFE beklentisi 2017 yılı için yüzde 8'de, 2018 için yüzde 7,6'da bırakıldı. Komisyonun bu yıl için işsizlik beklentisi yüzde 11,2, ve 2018 için yüzde 11,5 oldu.

2016'nın üçüncü çeyreğinde ekonominin 7 sene sonra ilk kez daraldığına dikkat çeken Avrupa Komisyonu'nun raporunda "Öncü göstergeler ekonomik türbülansların 2017'de de devam edebileceğine işaret ediyor" ifadesi yer aldı. Türk Lirası'nın değer kaybının ihracat artışını destekleyerek bir nebze rahatlama sağlayabileceği belirtilirken "Ancak TL'deki kontrolsüz volatilite Türk ekonomisi için risk oluşturabilir" denildi.