Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank, 2016 sonuçlarını açıkladı. 2016 yılsonunda özkaynakları yüzde 9.7 yükselen Halkbank'ın net kârı 2 milyar 558 milyon TL oldu. Bankanın 2015 sonuna göre toplam aktifleri yüzde 23.3 artışla 233 milyar 441 milyon TL olurken, toplam kredileri yüzde 23.8 artışla 206 milyar 115 milyon TL oldu. Bankanın toplam mevduatı 150 milyar 263 milyon TL'ye ulaşırken, KOBİ kredilerinin de dahil olduğu toplam ticari kredileri 2015'e göre yüzde 26.8 arttı. Ticari krediler 126 milyar 495 milyon TL'ye yükseldi.

HEDEFLERLE UYUMLU

2016 hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Yurtiçinde 15 Temmuz gibi sarsıcı bir girişime ve yurtdışındaki volatiliteye rağmen gösterdiğimiz başarılı performansla, 2016'yı hem aktif ve kredilerde hem de mevduatta çift haneli büyümeyle geride bırakıyoruz. Kredi kullandırma ve piyasayı hareketlendirme yönünde sorumluluk almamız gereken bir yıldı. Her üç KOBİ'den birinin Halkbank desteğinden yararlandığı bu yıl da sorumluluklarımızı başarıyla yerine getirmiş olmaktan memnunuz" şeklinde konuştu.

TİCARİDE % 26.8 BÜYÜME

Reel sektöre verdikleri desteği, kritik dönemlerde de sürdürerek piyasaların yeniden dengeye gelmesine katkı sağladıklarını belirten Taşkesenlioğlu, "Türkiye ekonomisinin belkemiği esnaf ve sanatkârlarla KOBİ segmentinde yine lideriz. Toplam ticari kredilerde yüzde 26.8 büyüdük" dedi.

3.9 MİLYON PARAF KART

Taşkesenlioğlu, Paraf adlı kredi kartlarının yılsonu itibarıyla 3 milyon 900 bin adede ulaştığını söyledi. Taşkesenlioğlu, "Bireysel kredilerde de bir önceki yılsonuna göre yüzde 17.9'luk artış sağladık. Halkbank'ın likiditesini artırmak ve yurtdışından kaynak temin etmek amacıyla Eurobond ve sendikasyon kredisi yoluyla geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyar 200 milyon dolar tutarında kaynak sağladık. Özellikle Brexit sonrasında yön bulmakta zorlanan piyasalara rağmen işlemlerimize gelen talep bize olan güvenin göstergesi oldu" dedi.

SIRBİSTAN'DA 28 ŞUBE OLDU

2015'te girdikleri Sırbistan'da verimli bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten Taşkesenlioğlu, "Sırbistan'da 2016'da şube sayımızı 28'e taşıdık. Kısa zamanda 400 kişilik personel sayısını yakaladık" dedi. Toplam çalışan sayısının bir önceki yıla göre yüzde 3 azaldığı bir sektörde, öncü bir adım atarak istihdam seferberliği başlattıklarını söyleyen Taşkesenlioğlu, "Başarı sağlayan 500 uzman yardımcımız işbaşı yaptı. Çok kısa sürede bu sayıyı bine tamamlayacak ve sektörde önemli bir istihdam artışı sağlayacağız" dedi.